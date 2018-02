Itaalia linnas avati liikuvast sõiduautost inimeste pihta tuli

Teadaolevalt liikus sõiduauto linna peal ringi ja sellest avati korduvalt jalakäijate pihta tule, haavates linna eri paigus vähemalt nelja inimest, vahendab kohalik telekanal RAI.

BREAKING: Italian police say drive-by shooting has left wounded in central city of Macerata; citizens warned to stay indoors.

— The Associated Press (@AP) February 3, 2018