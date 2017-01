Itaalia laviiniohvrite lõplik arv on 29, mägihotelli tabas 60 000 tonni lund, kive ja murdunud puid

Itaalia mägihotelli tabanud hävitava laviini lõplik ohvrite arv on pärast viimaste surnukehade leidmist 29, teatas päästeteenistus neljapäeval.

Tuletõrje avaldas selle teate pärast nädal kestnud otsinguid Kesk-Itaalia Abruzzo regioonis asuva Rigopiano hotelli juures. Päästeoperatsiooni esimestel päeval toodi lume alt elusana välja üheksa inimest, vahendab Associated Press.

Itaalia peaminister Paolo Gentiloni tunnistas viivitusi ja tõrkeid esialgses tegevuses, kui kohalikud võimud ei võtnud esimesi hädakõnesid laviini kohta tõsiselt. Kolmapäeval ütles Gentiloni siiski parlamendile, et praegu ei ole aeg patuoinaste otsimiseks.

Prokuratuuri teatel näitas esimese kuue surnukeha lahkamine, et enamik inimestest suri algsetesse füüsilistesse vigastustesse hotelli kokkuvarisemise käigus. Mõnedel oli alajahtumise ja lämbumise tundemärke.

Gentiloni rõhutas eelmisel nädalal piirkonda tabanud enneolematut sündmusteahelat, mille käigus sadas kõigepealt 72 tunni jooksul maha üle kahe meetri lund, millele järgnes neli tugevat maavärinat.

Maalihe ja laviin heitsid hotellile peale üle 60 000 tonni lund, kive ja murdunud puid, mattes sees olnud 40 inimest. Üheksa neist, sealhulgas neli last, toodi elusana välja. Kaks inimest olid parajasti hotellist väljas ja kutsusid abi, kuid Pescara prefektuur arvas, et tegemist on naljaga ja hotelliga pole midagi juhtunud.

Päästeoperatsioon algas alles tund või kaks hiljem ning esimeste päästjate suuskadel hotelli juurde jõudmiseks kulus umbes kaheksa tundi. Hotellini viivad teed olid läbimatud.

Gentiloni ütles parlamendi ees, et alustatud on kriminaaljuurdlust.