Itaalia laviiniohvrite arv tõusis 24-ni, kadunud on veel viis inimest

Itaalias laviini alla jäänud mägihotelli varemetest välja toodud surnukehade arv tõusis kolmapäeval 24-ni, teatasid kohalikud võimud.

18. jaanuari katastroofi tagajärjel on veel viis inimest kadunud, oletatavasti surnud. Mööda mäenõlva alla sööstnud murdunud puude ja mudaga segatud lume mass nihutas Rigopiano hotelli selle vundamendilt, vahendab AFP.

11 laviini hetkel hotellis olnud inimest, sealhulgas neli last, jäid ellu.

Surmav laviin järgnes üle aastakümnete rängimale lumesajule Kesk-Itaalia mägedes ning selle võis esile kutsuda sari tugevaid maavärinaid samal päeval samas piirkonnas.

Äärmuslik ilm ja maavärinad on lisaks hotellikatastroofile nõudnud veel vähemalt 11 inimelu.

Kuus neist hukkusid teisipäeval Campo Felice suusakuurordi lähedal alla kukkunud helikopteris.

Päästjad on lubanud Rigopiano hotelli varemete läbikammimist jätkata, kuigi öised külmakraadid tähendavad, et kellegi veel elusana leidmiseks seitsmendal otsingupäeval on vähe lootust.

Viimased ellujäänud toodi välja laupäeval pärast nende asukoha kindlaks tegemist reedel. Kõik nad kannatasid kerge alajahtumise all.