Itaalia kampaania kisub inetuks: paremäärmuslaste kohalik esinumber peksti Palermos julmalt läbi

Palermo kesklinnas peksti teisipäeva õhtul läbi paremäärmusliku partei Forza Nuova (Uus Jõud) kohalik liider.

Rünnakus osales umbes kuus inimest, kes sidusid Ursino käed ja jalad kleeplindiga kinni ja peksid teda pähe. Poliitik vajas pärast rünnakut haiglaravi. Kolmapäeval korraldas Itaalia terrorivastane üksus Digos linna sotsiaalkeskustes ja tudengite ühiselamutes haaranguid ja vahistas mitu rünnakus kahtlustavat inimest. Sotsiaalmeedias on ilmunud ka väidetav video rünnakust. Video sisu võib olla häiriv.

Rünnaku võttis omaks anonüümne rühmitus, kes teatas kohalikele väljaannetele saadetud "pressiteates", et sellega demonstreeriti "fakti, et Palermos on inimesi, kes ei karda fašismiga võidelda." Ursino ise on varem istunud vanglas sisserändajate peksmise ja inimröövi eest.

Naapolis korraldas laupäeval meeleavalduse paremäärmuslik partei CasaPound. Seda häirida püüdnud protestimarsil osalejad aeti politsei poolt laiali, vahistati umbes 20 inimest.



Reedel toimusid sarnased kokkupõrked antifa-löömameeste ja politsei vahel Bolognas, kus toimus Forza Nuova meeleavaldus. Viga sai neli vasakpoolset tudengit ja üks politseinik.



8. veebruaril toimusid kokkupõrked ka Bolognas. Foto: AFP

3. veebruaril tulistas paremäärmuslane Luca Traini Macerata linnas aafriklaste pihta, haavates kuut inimest. Rünnak toimus päev pärast seda, kui teismelise Itaalia tüdruku tapmises kahtlustatavana vahistati Nigeeria kodanik. 9. veebruaril toimusid Maceratas kokkupõrked Forza Nuova toetajate ja märulipolitsei vahel, 12 inimest peeti kinni.