Itaalia ja Prantsuse liidrid kohtuvad migranditülist hoolimata. Macron: ma ei tahtnud itaallasi solvata

Itaalia peaminister Giuseppe Conte ja Prantsuse president Emmanuel Macron teatasid täna, et Conte reedeks plaanitud visiit Pariisi toimub vaatamata sel nädalal puhkenud sõnasõjale.

Varem ähvardas Itaalia, et kohtumine võib ära jääda, kui Macron ei vabanda kommentaari eest, kus ta nimetas vastutustundetuks ja küüniliseks riigi otsust migrantidelaevale sadamad sulgeda. Eile õhtul helistas Macron Contele, et öeldut pehmendada. “President rõhutas, et tal ei olnud vähimatki kavatsust Itaaliat ja itaalia rahvast solvata,” öeldakse Elysée pressiteates. Samuti rõhutas president, et on alati öelnud, et EL peab Itaalia rändekriisi suhtes suuremat solidaarsust näitama.

Kui Contelt täna päriti, kas arusaamatus on sellega lõppenud, vastas ta: “Absoluutselt” ja lisas, et Macron on kohtumisest väga huvitatud.