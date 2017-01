Itaalia euroskeptilise Viie Tähe liikumise asutaja tegi ettepaneku liituda europarlamendis liberaalidega

Itaalia Viie Tähe liikumine võib katkestada Euroopa Parlamendis sidemed Euroopa Liidu vastaste erakondadega ning kaaluda liitumist liberaalidega, teatas liikumise asutaja Beppe Grillo pühapäeval.

Kui see üllatuslik muudatus aset leiaks, siseneks Viie Tähe liikumine Euroopa peavoolupoliitikasse ja eemalduks süsteemivastastest, mis rahustaks Euroopa Liidu riikide pealinnu, mis on Viie Tähe liikumise kasvava populaarsuse tõttu närviliseks muutunud, vahendab Reuters.

Grillo kirjutas oma blogis, et tema partei on Euroopa Liberaalide ja Demokraatide Alliansiga (ALDE) läbirääkimistes, ning palus liikumise liikmeid seda algatust internetihääletusel toetada.

ALDE-t juhib Belgia endine peaminister Guy Verhofstadt, kes on innukas Euroopa föderalist, ja tema Euroopa Liidu meelsed vaated näivad olevat vastuolus euroskeptilise Viie Tähe liikumise omadega. Viimane on varem Verhofstadti naeruvääristanud.

Grillo teatas, et on võimaliku ühteheitmise asjus lähenenud ka rohelistele, kuid tõrjuti eemale. Grillo sõnul on ALDE ainus fraktsioon, mis soovib tema liikumisega kokkuleppe sõlmimist arutada.

Süsteemivastane Viie Tähe liikumine sai 2014. aasta Euroopa Parlamendi valimistel 17 kohta ja liitus Nigel Farage’i juhitud Ühendkuningriigi Iseseisvusparteiga (UKIP), millel oli 22 kohta, ning moodustati niinimetatud Vabaduse Euroopa ja Otsedemokraatia erakond (EFDD).

Grillo ütles nüüd aga, et kaks erakonda on ühtselt hääletanud vaid 20 protsendil hääletustest viimase kahe ja poole aasta jooksul. Grillo lisas, et UKIP on oma poliitilise eesmärgi saavutanud, kui Suurbritannia hääletas Euroopa Liidust lahkumise poolt. EFDD-l ei oleks Grillo hinnangul järgmiseks kaheks ja pooleks aastaks ühist poliitilist eesmärki.

Farage ütles, et ei arva, et Viie Tähe liikumine jääks pikaks ajaks koos liberaalidega.

Ootamatu ettepaneku mõistsid hukka ka mõned Viie Tähe liikumise poliitikud.