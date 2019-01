Itaalia asepeaminister Salvini: Prantsusmaal pole mingit huvi Liibüa stabiliseerimise vastu

Traditsiooniliste lähedaste liitlaste Itaalia ja Prantsusmaa suhted on pärast paremäärmusliku Liiga ja populistliku Viie Tähe Liikumise koalitsiooni võimuletulekut Itaalias ja Prantsusmaa Euroopa Liidu meelse presidendi Emmanuel Macroni sihikule võtmist jäiseks muutunud, vahendab Reuters.

Eile kutsus Prantsusmaa välisministeerium vaibale Itaalia suursaadiku Pariisis pärast seda, kui Itaalia teine asepeaminister, Viie Tähe Liikumise juht Luigi Di Maio süüdistas Pariisi vaesuse tekitamises Aafrikas ja sellega massirände Euroopasse esile kutsumises.

Salvini toetas Di Maiot, öeldes, et Prantsusmaa püüab Aafrikast rikkusi välja pigistada, mitte ei aita sealsetel riikidel nende oma majandust arendada, ning osutas Liibüale, mis on olnud kaoses pärast NATO toetatud 2011. aasta ülestõusu, millega kukutati senine valitseja Muammar Gaddafi.

„Liibüas ei ole Prantsusmaal mingit huvi olukorra stabiliseerimise vastu ilmselt seetõttu, et tal on naftahuvid, mis on vastuolus Itaalia omadega,” ütles Salvini telejaamale Canale 5.