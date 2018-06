Itaalia asepeaminister: NATO peaks meid kaitsma tõeliste ohtude vastu lõunas, mitte väidetavate vastu idas

Itaalia asepeaminister ja paremäärmusliku erakonna Liiga juht Matteo Salvini külastas Venemaa rahvuspühal suursaadiku villa Abameleki, kus andis ka pressikonverentsi. Krimmi võimalikust tunnustamisest Venemaa osana rääkis Salvini ettevaatlikult, kuid Venemaa-vastaste sanktsioonide pikendamise Euroopa Liidus võib Itaalia vetostada. NATO peaks aga Salvini sõnul tegelema reaalsete ohtudega lõunas, mitte väidetavatega idas.

Vene suursaadiku vastuvõtul olid kohal Itaalia senati president Maria Elisabetta Alberti Casellati, välisminister Enzo Moavero Milanesi ja ning siseminister ja asepeaminister Salvini, vahendab väljaanne Il Giornale.

Rääkides võimalikust Itaalia vetost Venemaa-vastastele sanktsioonidele ütles Salvini, et valitsusel on selle kohta selged ideed. Salvini sõnul tuleb olla mõistlik.

Krimmi kohta ütles Salvini järgmist: „Siin on välisminister, ärge laske mul röövida teiste tööd, aga me räägime kõigest.”

„NATO on kaitseallianss, millesse me panustame. Ma tahaksin kaitsta liikmesriiki, mille oht ei ole idarindel, vaid lõunarindel, ma räägin Vahemerest ja Põhja-Aafrikast. Kui me oleme kaitsealliansi liikmed, tahaksin ma, et see aitaks meil end kaitsta mitte väidetavate ohtude vastu idas, vaid tõeliste ohtude vastu lõunas,” lausus Salvini.