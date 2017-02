Istanbuli psühiaatriahaiglas tekitas paanikat relvastatud patsient

Psühhiaatrilisel ravil viibinud relvastatud politseinik barrikadeeris end kolmapäeval Istanbuli haiglas ühte ruumi ja püüdis enesetappu sooritada, põhjustades sellega paanikat teatas haigla peaarst.

Varem teatas Türgi meedia, et mees võttis Cerrahpaşa haiglas arstid ja muu personali pantvangi, vahendab Associated Press.

Peaarst Zekayi Kutlubay ütles aga, et kogu personal on psühhiaatriaosakonnast evakueeritud ning politseinik on üksi. Läbirääkijad püüavad veenda meest ennast mitte tapma.

Kutlubay sõnul on politseinik saanud psühhiaatrilist ravi viimased kaks aastat ning politsei oli tema relva konfiskeerinud.

"Relv ei ole tema oma, aga kahjuks on tal relv kaasas," ütles Kutlubay.