Islandil on ärkamas suur vulkaan, mis võib tekitada hullemaid tuhapilvi kui 2010. aasta Eyjafjallajökulli purse

Katlast purskub nüüd iga päev välja 20 000 tonni süsihappegaasi, mis teadlaste sõnul tähendab seda, et vulkaanis olev magma on ülespoole tõusmas, vahendab Yle Uutiset.

„Välja purskab palju gaasi, mis tähendab, et vulkaani all olev magma on tõusnud nii kõrgele, et süsihappagaas saab välja purskuda. Kui magma on sügavamal maa sees, on süsihappegaas magmaga seotud,” ütles Kopenhaageni ülikooli vulkanoloog Martin Holm.

Katla on varem pursanud iga 40-80 aasta järel. Eelmine purse toimus saja aasta eest 1918. aastal. Tegemist on teadaolevalt pikima pursete vahelise pausiga.

Holmi sõnul tuleb oletada, et purse on tulemas, kuid täpset ajahetke ei saa veel öelda.

„Kas see juhtub järgmisel kuul? Aastate pärast? Põhimõtteliselt võib see tulla juba homme, aga seda ma siiski ei usu,” ütles Holm.

Kui Katla ükskord purskama hakkab, on tõenäoline, et purse on suurem kui 2010. aasta Eyjafjallajökulli purse. Siis peatas vulkaanist välja paiskunud tuhk pea kogu Euroopa lennuliikluse.

„Katlat katab rohkem jääd – kuni 600 meetrit. Purske korral sulatab kuum magma jääd ja kui vesi puutub kokku laavaga, toimub võimas plahvatus. See levitab keskkonda osakesi, nagu tuhka, mis võib kanduda kaugele. See võib olla hullem kui 2010. aastal,” ütles Holm.