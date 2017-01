Islandil nädal aega kadunud olnud noore naise mõrvas kahtlustatakse Gröönimaa kalureid

Islandil lõppes pühapäeval kurvalt 20-aastase Birna Brjánsdóttiri kadumislugu. Kaheksa päeva kadunud olnud naise surnukeha leiti Reykjavíkist lõunas asuva Selvogsviti tuletorni juurest rannikult.

Noore naise kadumisloole elas viimastel päevadel kaasa kogu Islandi rahvas ning kõigi silmad olid pööratud politsei ning otsingu- ja päästemeeskondade poole. Tegemist oli Islandi ajaloo suurima otsingu- ja päästeoperatsiooniga. Esmaspäeval tegeldakse leinamise ja kaastunde avaldamisega sotsiaalmeedias ja ajakirjanduses, vahendab Ice News.

Birnat nähti viimast korda 14. jaanuari hommikul kell 5.25. Politsei uurib juhtumit kuriteona ning peetakse praktiliselt kindlaks, et ta mõrvati, kuid eeluurimine ei ole lõppenud. Kinni peeti kaks meest Gröönimaa traaleri Polar Nanoq meeskonnast, kuid mõlemad väidavad, et on süütud.

Juhtumist on vapustatud ka gröönimaalased. Grupp göönimaalasi kogunes Islandi konsulaadi juurde pealinnas Nuukis, et süüdata küünlad Birna mälestuseks, ning sama on tehtud teistes Gröönimaa asulates Qaqortoqis ja Tasiilaqis.

Birna Brjánsdóttir mõrvati tõenäoliselt rendiautos, punases Kia Rios, mida on viimastel päevadel uudistes sageli mainitud. Kaks kinni peetud meest rentisid selle auto. Nüüd on selge, et autost leiti Birna verd.

Birna otsingutes osales 725 vabatahtlikku. Rannikuvalve leidis ta surnukeha pühapäeva pärastlõunal.