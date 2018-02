Island tahab keelata poiste ümberlõikamise, usuvähemused vastu

Islandist võib saada esimene Euroopa riik, mis keelab meeste ümberlõikamise, nii judaismi kui islami vana tava, ärritades seesuguse sammuga usuvähemusi.

Vastuoluline seaduseelnõu, mida vaeb Islandi parlament, sätestab, et igaüht, kes viib ümberlõikamise läbi mõnel muul põhjusel kui meditsiinilisel, ähvardab kuni kuus aastat vangistust. Eelnõu kriitikute sõnul muudaks seaduse vastuvõtmine juutide ja moslemite elu Islandil „jätkusuutmatuks“, vahendab uudisteportaal The Guardian.

Iga kolmas mees maailmas on teinud läbi ümberlõikamise, valdav enamus neist usulistel või kultuurilistel põhjustel. Juudid ja moslemid kardavad, et ümberlõikamise küsimus võib saada antisemitismi ja islamofoobia aluseks, mainides eelnevate näidetena religioosset riietust (nt burka) või loomade rituaalset tapmist (nt košher).

Juutide ja moslemite liidrid ründasid ettepanekut ning Euroopa Liidu katoliku kiriku president kardinal Reinhard Marx hoiatas, et see on „ohtlik rünnak“ usuvabaduse vastu. „Ümberlõikamise kriminaliseerimine on väga tõsine meede, mis tekitab sügavat muret,“ ütles ta.

Islandi seadusandjate sõnul rikub noorte poiste ümberlõikamine nende õigusi ja on vastuolus ÜRO lapse õiguste konventsiooniga. Antud juhul tõmmatakse ka paralleele usulistel põhjustel naiste suguelundite moonutamisega, mida valdav osa Euroopa Liidu riike enam ei luba.

Ümberlõikamised tehakse tuimestuseta ja viiakse tihti läbi „kodudes, mis ei ole steriilsed, mitte arstide, vaid usutegelaste poolt“, suurendades infektsioonide riski, mis võivad viia surmani, võib eelnõu selgitusest lugeda.

Kuigi vanematel on õigus anda oma lastele usulisi juhiseid, „ei saa see õigus kunagi ületada lapse õigusi“. Mehed, kes soovivad usulistel või kultuurilistel põhjustel ümberlõikamise läbi teha, saavad seda teha, kui nad jõuavad ikka, mil nad „mõistavad, mida see tegevus endast kujutab“, sätestab eelnõu.

Islandil elab umbes 336 000 inimest, nende seas ligi 250 juuti ja 1500 moslemit.