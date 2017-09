Island jäi pedofiiliaskandaali tõttu toimiva valitsuseta

Islandi peaminister Bjarni Benediktsson pidi välja kuulutama erakorralised üldvalimised, kuna lahvatanud pedofiiliaskandaal jättis riigi toimiva valitsuseta.

Ajaleht The Independent kirjutab, et peaminister Benediktsson püüdis varjata tõsiasja, et süüdistuste kohaselt kasutas tema isa oma mõjuvõimu, et taastada oma pedofiilist sõbra Hjalti Sigurjón Haukssoni au.

Hauksson vägistas aastaid igapäevaselt oma kasutütart ja mõisteti selle eest 2004. aastal süüdi. Islandi seaduste kohaselt ei ole taolise teo toimepanijal enam võimalik kandideerida juhtivatele ametikohtadele, v.a juhul, kui ei „taastata tema au“, mida on võimalik teha ka kurjategija lähedastel, kui nad kirjutavad võimudele vastavasisulise kirja. Valitsusjuhi isa Haukssoni sõbrana seda tegigi.

Valitsuspartei Ere Tulevik andis loo avalikuks tuleku peale nüüd pärast üheksakuist valitsemisperioodi teada, et astub koalitsioonist välja seoses „tõsise usalduskriisiga“, mille põhjustas peaministri otsus fakti varjata.

Valitseva Iseseisvuspartei juht Benediktsson pidi selle peale tunnistama enamuse kaotamist. „Meil ei ole enam enamust ja miski ei viita sellele, et suudaksime selle taastada, mistõttu ma kuulutan välja üldvalimised,“ teatas ta.

Islandi justiitsminister teatas, et 1940. aastast pärit „au taastamise“ süsteem kaotatakse senisel kujul.