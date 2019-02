Islamiriik avaldab kõva vastupanu, andmata käest oma viimast kantsi

Võitlus islamistliku terroriorganisatsiooni purustamise nimel käib Ameerika Ühendriikide juhitavate koalitsioonijõudude õhurünnakute toel Iraagiga piirnevas Deir Ezzori provintsis asuva Baghouzi küla lähedal, vahendab uudistekanal BBC.

Süüria Demokraatlike Jõudude pressiesindaja, kes asub lahinguväljale lähedal, ütles laupäeval ajakirjanikele, et nende võitlejate edasiliikumine on kohapeal väga vaevaline ning sõjategevus kulgeb suuremate muutuste ehk pühasõdalaste pihta kaudtule andmisega.

USA juhitavate koalitsioonivägede toel alustati pealetungi laupäeval pärast suuremahulise evakuatsiooni lõppu, mille käigus toimetati piirkonnast välja umbes 20 000 tsiviilisikut.

Jõudude pressiesindaja avaldas lootust, et see saab olema viimane lahing Islamiriigiga, kellel on koalitsioonijõudude piiramisrõngas umbes kuus sada pühasõdalast, kellest enamik on pärit välisriikidest: nendega on kardetavasti ka arvestatav hulk tsiviilelanikke.

USA president Donald Trump teatas sel nädalal, et temalt on juba järgmise nädala alguses oodata ametlikku teadaannet, et koalitsioon, mis võitleb Islamiriigi võitlejate vastu, on tagasi võtnud kogu varem Islamiriigi valduses olnud territooriumi.