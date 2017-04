Islamiriigi terrorirünnaku aju Abdurakhmon Uzbeki tapeti

Ameerika Ühendriikide sõjaväe teatel tapeti Islamiriigi juhtivliige Abdurakhmon Uzbeki, kes seisis lähedal terroriorganisatsiooni loojale ja juhile Abu Bakr al-Baghdadile ja keda peetakse vastutavaks ohvriterohke Istanbuli ööklubi rünnaku korraldamise eest.

Uzbeki, kes oli pärit Usbekistanist, tapeti juba 6. aprillil sõjalise operatsiooni käigus Süürias Mayadini lähedal, ütles USA keskväejuhatuse eestkõneleja John Thomas.

„Tegu oli maavägede operatsiooniga. Ma arvan,et see on kõik, mida me selle kohta saame öelda,“ märkis ta.

Uzbeki ei hukkunud õhurünnakus, toonitas ta.

Aastavahetusel toimunud ööklubirünnakus, mille taga Uzbek kahtlustuse kohaselt oli, hukkus 39 inimest, nende seas 27 välismaalast. Hukkunuid oli 14 riigist ja viga sai veel 69 inimest.

Terroriünnaku pani toime Kõrgõstani kodanik Iahhe Mašparov (28), avades piduliste pihta tule.