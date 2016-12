Islamiriigi „kaliif“ on elus ja jätkab terrori juhtimist

Terroriorganisatsiooni Islamiriik looja ja liider Abu Bakr al-Baghdadi on endiselt elus ja juhib terroriorganisatsiooni tegevust, väidab USA kaitseministeerium, hoolimata eelnevatest teadetest, et liitlasvägedel õnnestus ta tappa.

Kaitseministeeriumi pressiesindaja Peter Cook ütles, et nende andmetel on sunniitliku äärmusrühmituse juht endiselt elus ja piisavalt hea tervise juures, et „kaliifina“ jätkata.

„Teeme loomulikult kõik endast oleneva, et tema asukoht kindlaks teha,“ sõnas Cook. „Kui meil tekib võimalus, kasutame seda igal juhul, et õiglus väärilisel moel jalule seada.“

Foto: Reuters TV, Reuters

Hoolimata sellest, et islamitürann üritab viimasel ajal hoiduda avalikkuse tähelepanust, õnnestus Ameerika Ühendriikide luureteenistustel viimastel kuudel kuulda mitut tema uut audioläkitust.

„Me teeme kõik, mis on meie võimuses. See (Islamiriigi juhi tabamine -toim) on midagi, millele me pühendame kõvasti aega,“ tunnistas kaitseministeeriumi pressiesindaja.

USA hinnangul on despootliku juhi tabamine Islamiriigi nõrgestamisel võtmetähtsusega, mistõttu tõsteti sel kuul al-Baghdadi eest makstavat pearaha pea kaks korda ja „kaliifi“ asukoha tuvastamiseni, kinnipidamiseni või süüdimõistmiseni viiva informatsiooni eest ollakse valmis välja käima 25 miljonit dollarit (23,8 miljonit eurot).

Foto: AFP

Al-Baghdadi kutsus viimati üles iga hinna eest kaitsma Iraagi suurlinna Mosulit, kus 2014. aasta suvel kuulutati välja „islamikalifaat“, mille „kaliif“ ta on. Iraagi valitsus lubas rahvusvahelise koalitsiooni õhujõudude abiga linna lähimate kuude jooksul pühasõdalaste käest pea kolm aastat pärast selle vallutamist vabastada.

Suvel õnnestus ameeriklastel õhurünnakuga tappa al-Baghdadi „parem käsi“, Islamiriigi peamine kõneisik ja komandör Abu Mohamed al-Adnani.