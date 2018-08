Islamiriigi juht avaldas heliklipi: ma olen endiselt elus ja jätkan võitlust

54-minutline heliklipp avaldati ööl vastu tänast terroriorganisatsiooni uudistelehel al-Furgani, vahendab uudistekanal Raadio Vaba Euroopa.

Al-Baghdadi asukoha ja selle üle, kas ta on elus või mitte, on ilmunud kõiksugu spekulatsioone. Äärmusorganisatsioonil ei ole peaaegu üldse enam territooriumi, kaotades mõne aastaga sellest suisa 90 protsenti. Organisatsioon tegutses Iraagi ja Süüria aladel, kus al-Baghdadi kuulutas välja ka islamimaa, kus järgitakse islamiõigust ehk šariaati.

Ta kõneleb lindistusel lähiaja sündmustest, sh islamipühast Eid ul Adha, millega märgistatakse püha palverännaku hadži lõppu, ning USA ja Türgi tülist seoses Ameerika pastori kinnipidamisega Izmiris.

Teadaolevalt tõestas esialgne heliekspertiis, et lindistusel kõneleb tõepoolest Islamiriigi juht, mis tähendab, et hoolimata korduvatest teadetest tema surma kohta, on ta endiselt elus ja organisatsiooni liidrina tegev.

Al-Baghdadi sõnul on „Ameerikal kehvem aeg kui iial varem selle eksisteerimise ajal” ja „Venemaa võistleb Ameerika Ühendriikidega mõjuvõimu üle Lähis-Idas”.