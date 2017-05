ISIS kutsub võitlejaid tapma Prantsusmaa presidendikandidaate

ISIS on väidetavalt esitanud enda „üksikutest huntidest" ekstremistidele väljakutse tappa mõlemad Prantsusmaa presidendikandidaadid ning põletama maha hääletuspaigad, kirjutab The Daily Mail.

Terrorigrupi propagandaajakirjas Rumiyah ilmus artikkel, kus on väidetavalt juttu Marie Le Peni ja Emmanuel Macroni surmast. Seda päeval, mil riik läheb nende kahe seast presidenti valima.

Väljaande Prantsusmaa versioonis on kirjas: „Ära unusta oma kohustust moslemina. Vali kandidaat, keda tappa ja hääletuspaik, mis põlema panna."

Kõike seda kajastas ka blogi Zero Hedge, mida on kritiseeritud eksteemse ning vahest Vene-meelse sisu tõttu.

Le Pen ja Macron püüavad teha viimaseid jõupingutusi, et hääli endale meelitada.

Kandidaatidest on just Le Pen see, kes on tuntud oma islami-vastase retoorika tõttu ja on lubanud terrorismiga võidelda. Tema meeskond ei ole teada andnud, kus nad hääletustulemusi ootavad.