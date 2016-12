ISIS ähvardas uusaastaööl rünnakutega kaost külvata

Terroriorganisatsioon Islamiriik lubas aastavahetusel külvata paanikat ja rünnata rahvakogunemisi.

Äärmusrühmitus kutsus oma toetajaskonda üles ründama uusaastaööl „mitteusklike koeri“ kaubanduskeskustes, kinosaalides ja isegi meditsiiniasutustes, vahendab uudisteportaal Daily Mail.

„Me külvame aastavahetusel kaost pommitamiste ja muude rünnakutega,“ ähvardas Islamiriigi meediakanal.

Võimalike rünnakute kartuses tõsteti ohutaset mitmetes linnades, sh Berliinis, Pariisis ja New Yorgis. Mitmel pool on võetud tarvitusele meetmed ka selleks, et ennetada võimalikku järgmist Nice'i sarnast veokirünnakut. Tänavatel on hulgaliselt poolautomaatrelvadega politseinikke ja liiklust tõkestatakse betoonplokkidega.

Islamiriik kutsus juba jõulude eel džihadiste üles ründama rahvakogunemisi üle kogu maailma. USA Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) otsustas kutsuda kohalikke võime erilisele valvsusele pärast seda,

kui islamiäärmuslaste sotsiaalvõrgustikes hakkas levima nimekiri USA pühakodadest.

FBI kutsub ka uusaastaööl inimesi üles valvsusele ja kahtlasest tegevusest viivitamatult teavitama.