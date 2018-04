Iseseisvusmõtetega Gröönimaa parlamendivalimised võitsid vasaktsentristid

Gröönimaa parlamendivalimised võitis vasaktsentristlik erakond Siumut, mis kaotas varasemaga võrreldes toetust nagu ka peamine rivaal.

Kui kõik hääled olid loetud, oli Siumuti toetus 27,2 protsenti ning senine peaminister Kim Nielsen ütles, et püüab moodustada koalitsioonivalitsuse. Vasakpoolne Inuit Ataqatigiit kogus 25,5 protsenti häältest ja paremtsentristlikud Demokraadid said kolmanda koha, vahendab Associated Press.

Enne 31-kohalise parlamendi Inatsisartuti valimisi arutati selle üle, mida poolautonoomne Taani territoorium peaks tegema, et täiesti iseseisvaks saada. Paljud soovivad iseseisvust, kuid teavad, et peamiselt kalandusest sõltuv majandus peab tugevnema.