Isehakanud Donetski rahvavabariik avas Soomes „esinduse“

Isehakanud Donetski rahvavabariik (DRV) teatas laupäeval, et avas oma "esinduse" Helsingis.

Tunnustamata Donetski rahvavabariigi "esindust" juhib tuntud Kremli-meelne aktivist Johan Bäckman, kelle tegevus on pälvinud nii Soome kui Eesti kaitsepolitsei huvi, vahendab ERRi uudisteportaal.

DRV pressiteenistus tituleerib oma teates Bäckmani Soome inimõiguste kaitsjaks.

DRV väitel on neil esindused EL-i riikidest Kreekas, Itaalias, Prantsusmaal, Tšehhis ja nüüd ka Soomes. Samas on näiteks Tšehhis kohus otsustanud, et DRV nn esindus tuleb sulgeda.

Donetski rahvavabariik on Ida-Ukraina territooriumil Donetski oblastis 2014. aasta 7. aprillil väljakuulutatud tunnustamata riik, mille separatistlikku tegevust toetab Venemaa.

Ukraina on kuulutanud Donetski rahvavabariigi terroristlikuks organisatsiooniks, mis peab koos tunnustamata Luganski rahvavabariigiga Venemaa toel sõda Ukraina vastu.