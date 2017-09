Irma nõrgenes neljanda kategooria tormiks, aga jääb endiselt võimsaks orkaaniks

Orkaan Irma on reedel USA Florida osariigi suunas liikudes nõrgenenud neljanda kategooria tormiks, kuid jääb endiselt võimsaks orkaaniks.

USA riiklik orkaanikeskus (NHC) teatas, et tuule püsiv kiirus orkaanis on langenud 69 meetri juurde sekundis. NHC teatel on järgmise paari-kolme päeva jooksul tõenäolised kõikumised tormi tugevuses, kuid oodatakse, et Irma jääb neljanda kategooria tormiks, vahendab Associated Press.

Reedel kella 12 ajal Eesti aja järgi asus orkaan 90 kilomeetri kaugusel Great Inagua saarest loodes ja Miamist 795 kilomeetri kaugusel Miamist kagus. Orkaan liigub kiirusega 26 kilomeetrit tunnis.