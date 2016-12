Irkutskis kosmeetikavahendi joomise tagajärjel surnute arv tõusis üle 70

Foto: Kirill Šipitsin, TASS/All Over Press/Vida Press

Venemaal Irkutskis alkoholi sisaldava kosmeetikavahendi joomise tagajärjel surnute arv on kasvanud 71-ni, teatas neljapäeval regiooni tervishoiuministeeriumi esindaja Tatjana Škurskaja.

Tervishoiuministeeriumi pressiesindaja Tatjana Lebedeva ütles Interfaxile, et kannatanute üldarv on 117. Ravil on veel 36 inimest, vahendab Interfax.

Inimesed said massilise metanoolimürgituse Irkutski Novo-Lenino mikrorajoonis. Kannatanud vanuses 25-50 aastat hakkasid meditsiiniasutustesse pöörduma 17. detsembri õhtul. Esialgsetel andmetel jõid nad kõik alkoholi sisaldavat vedelikku – parfümeeria- ja kosmeetikavahendit, vannikontsentraat Bojarõšnikut. Regiooni tervishoiuministeerium teatas, et mürgituse kutsus esile metanool, mida Bojarõšnik sisaldas, kuigi pakendil on märgitud etanool.

Seoses inimeste massilise hukkumisega kehtestati esmaspäeval Irkutski linnas ja teisipäeval Irkutski oblastis eriolukord. Vahistatud on 11 inimest.