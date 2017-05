Iraanlased annavad valimistel hinnangu senise presidendi Rouhani tuumaleppele ja majanduse elavdamisele

Iraanlased annavad reedel presidendivalimistel hinnangu senisele presidendile Hassan Rouhanile ning tema katsetele taastada sidemed muu maailmaga ja anda uus tõuge majandusele.

68-aastane mõõdukas šiiidi vaimulik Rouhani, kelle juhtimisel sõlmis Iraan 2015. aastal maailma juhtivate riikidega tuumakokkuleppe, on püüdnud esitada neid valimisi valikuna suuremate kodanikuvabaduste ja „ekstremismi“ vahel, vahendab Associated Press.

Rouhanile pakub aga tõsist konkurentsi 56-aastane karmikäeline vaimulik Ebrahim Raisi, kes on kujutanud ennast vaeste kaitsjana ja kutsunud üles palju karmima poliitika ajamisele lääne suhtes.

Raisi on öelnud, et jääb tuumakokkuleppele kindlaks, kuid viitab pidevale majanduslikule surutisele tõendina selle kohta, et Rouhani diplomaatilised jõupingutused on läbikukkunud.

„Meie noorte inimeste võimekate käte kasutamise asemel probleemide lahendamiseks, annavad nad meie majanduse välismaalaste kätte,“ ütles Raisi kolmapäeval viimasel kampaaniaüritusel Iraani suuruselt teises linnas Mashhadis.

Raisi peab oma sihtgrupiks töölisklassi valijaid, kes on kannatanud tööpuuduse ja toetuste kärpimise all, ning need, kes muretsevad, et 1979. aasta islamirevolutsiooni väärtused on ohus.

Rouhani hoiatas, et karmi liini pooldajad tuleb delikaatsel hetkel suhetes USA-ga diplomaatiast eemal hoida.

„Presidendi üks vale otsus võib tähendada sõda,“ ütles Rouhani.

Polls open in Iran with voters set to give their verdict on President Rouhani's policy of opening up to the world https://t.co/Yt6tqNY1Ae pic.twitter.com/lE0fo8eJNs

— AFP news agency (@AFP) May 19, 2017