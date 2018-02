Iraanis vahistati 29 paljapäi pearätikohustuse vastu protestinud naist

Teherani politsei vahistas 29 naist, kes ilmusid avalikkuse ette ilma pearättideta protestiks sunniviisiliste riietumisreeglite vastu, mis kehtivad alates 1979. aasta islamirevolutsioonist, teatas Iraani meedia täna.

Vahistatuid süüdistatakse avaliku korra rikkumises ja asi on antud üle riigiprokuratuurile, teatasid agentuurid Fars, ILNA ja Tasmin, vahendab AFP.

Peaprokurör Mohammad Jafar Montazeri püüdis ägenevaid proteste kolmapäeval pisendada, öeldes, et need on „tühised” ja „lapsikud” teod, mida on ilmselt õhutanud välismaalased.

Montazerilt küsiti varem sel nädalal vahistatud naise kohta, kes seisis rahvarohkel tänaval ilma kohustusliku pearätita.

Sotsiaalmeedias on jagatud enneolematuid pilte vähemalt 11 samamoodi protestinud naisest.

Protestidele on aga toetust väljendanud isegi usuliselt konservatiivsed iraanlased ja paljud on öelnud, et usureeglid peaksid olema isiklik valik.

„Ma armastan oma hidžabi, aga ma olen kohustusliku hidžabi vastu,” oli kirjas ühe meelt avaldanud naise käes olnud plakatil.

Iraani naised on viimastel aastatel hakanud üha rohkem rikkuma islamivabariigi riietumisreegleid ning lasevad tihti pearättidel kaela ümber langeda.

Varem jälgis kombluspolitsei reeglite täitmist rangelt, kuid neid on palju vähem näha pärast seda, kui 2013. aastal tuli võimule president Hassan Rouhani, kes lubas suuremaid kodanikuvabadusi.