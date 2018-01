Iraanis tulid täna massiliselt tänavatele valitsuse toetajad

Iraanis kogunesid kümned tuhanded inimesed täna meeleavaldustele valitsuse toetuseks. Viimaste päevade valitsusvastastel meeleavaldustel on hukkunud vähemalt 21 inimest.

Riigitelevisioon näitas tuhandeid inimesi meelt avaldamas Ahvazis, Kermanshahis, Gorganis ja mujal, vahendab AFP.

Karjuti „Juht, me oleme valmis”, „Surm mässuõhutajatele” ja „Me anname vere oma soontes oma juhile”. Lehvitati Iraani lippe ja kanti riigi kõrgeima juhi, ajatolla Ali Khamenei pilte.

Valitsusvastastest protestidest ööl vastu tänast on teateid vähe.

Iraani juhid on öelnud, et meeleavaldused, mis algasid majanduslikel ajenditel 28. detsembril, kuid muutusid kiiresti äärmuslikumaks, on osa välisest vandenõust režiimi destabiliseerimiseks.

„Vaenlased on ühinenud ja kasutavad kõiki vahendeid, raha, relvi, poliitikat ja julgeolekuteenistusi, et tekitada islamirežiimile probleeme,” ütles Khamenei. „Vaenlane otsib alati võimalust ja lõhesid sisseimbumiseks ja Iraani riigile löögi andmiseks.”

Reformistid, kes toetasid eelmist protestiliikumist väidetava valimiste võltsimise vastu 2009. aastal, mõistsid hukka nüüdsete rahutuste vägivaldsuse ja toetuse USA-lt.

Samas kutsusid nad valitsust üles tegelema majanduslike probleemidega, mis meeleavaldused esile kutsusid.