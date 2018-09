Iraanis hukkus terrorirünnakus vähemalt 10 inimest

„Terroristid olid riietanud end Iraani sõduritena ja avasid ametnike ja tribüünide taga seisvate inimeste pihta tule,“ teatas Khuzestani kuberner Gholam-Reza Shariati.

Iraani sõjaväe esindaja Ramezan Sharif ütles, et terroristid olid seotud Saudi Araabia toetusega terroristirühmitusega. „Isikud, kes inimeste ja sõjaväe pihta tule avasid, on seotud al-Ahvaziya gruppiga, keda toetab Saudi Araabia,“ teatas Sharif Press TV-le.

Kaks terroristi surid pärast tulevahetust turvateenistusega ja kaks terroristi vahistati.

Sõjaväeparaad tähistas 30 aastat Iraani ja Iraagi sõja lõppemisest. Sõda algas 1980. aasta septembris ja lõppes 1988. aasta augustis.

Iraani president Hassan Rouhani kasutas tähistusi Ameerika presidendi Donald Trumpi võrdlemiseks endise Iraagi diktaatori Saddam Husseiniga, teatas Press TV.

Rouhani teatas, et Trump põrub „majanduslikus ja psühholoogilises sõjas“, mille ta Iraani vastu algatanud on, samamoodi nagu Saddam Hussein põrus sõjas Iraani vastu.

„Iraan ei hülga oma kaitserelvi ja ei vähenda kaitsejõu võimeid,“ lisas Rouhani. „Iraan suurendab oma võimeid igapäevaselt. Fakt, et nad on vihased meie rakettide üle tõestab, et need on kõige võimekamad relvad Iraani valduses.“