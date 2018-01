Iraani protestiaktsioonidel on elu jätnud juba 12 inimest

Iraani linnade tänavatel avaldas pühapäeval juba neljandat päeva meelt mitusada tuhat inimest, hoolimata juba 12 protestija hukkumisest valitsusvastastel aktsioonidel.

Iraani president Hassan Rouhani esines pühapäeval avaldusega, öeldes, et kodanikel on „täielik vabadus avaldada oma rahulolematust valitsusega või avaldada meelt… viisil, mis viib üleriigiliselt olude paranemiseni“, kuid hoiatades, et vägivalda ei kavatseta protsetiaktsioonidel tolereerida, vahendab uudistekanal BBC.

Ta tunnistas majanduslikke raskusi, sh vähest läbipaistvust ja korruptsiooni, aga keeldus seda sidumast oma otsustega, lubades olukorra paranemist.

Aktsioonid jätkusid hoolimata Rouhani rahustamiskatsest. Võimud otsustasid mitmel pool kasutada protestijate vastu pisargaasi ja veekahurit. „Öistes sündmustes eri linnades jättis kahjuks oma elu 12 inimest,“ teatas riigitelevisioon uusaastahommikul, täpsustamata üksikasju.

Aktsioonid said alguse neljapäeval rahvaarvu poolest suuruselt teisest linnast Mashhadist, kus avaldati meelt kasvava elukalliduse, aga ka üldiselt president Rouhani ja tema valitsuse vastu. Vaid mõne päevaga on meelavaldustest kasvanud välja suurim protestilaine alates 2009. aasta rohelisest liikumisest, millega avaldati meelt president Mahmoud Ahmadinejadi vastu. Toona jättis elu 30 ja peeti kinni mitutuhat inimest.

Aktsioonidel on avaldatud üha enam rahulolematust ka ajatolla Ali Khameneiga. Valitseva korra püsimise eest seisva islami revolutsioonilise kaardiväekorpuse (IRGC) brigaadikindral Esmail Kowsari hoiatas seetõttu laupäeval, et nad on valmis meeleavalduste laine maha suruma.

„Kui inimesed tulid tänavale kõrgete hindade tõttu, ei oleks nad pidanud karjuma loosungeid ega põletama avalikku omandit,“ ütles ta. Iraani siseminister Abdolrahman Rahmani Fazli hoiatas omakorda, et „neil, kes kahjustavad avalikku omandit ning rikuvad korda ja seadust, tuleb oma käitumise eest vastutada ja selle eest ka maksta“.

Iraani asepresident Eshaq Jahangiri avaldas reedel kahtlust, kas meeleavaldajate soov on majandusprobleemidele tähelepanu juhtida. „Osa sündmustest on toimunud majandusprobleemide ettekäändel, kuid jääb mulje, et nende taga on midagi muud,“ ütles Jahangiri.

Ametnike sõnul oli meeleavaldustel märgata „kontrrevolutsioonilisi elemente“, ja erisuguste loosungite karjumise tõttu on vahi alla võetud juba kümneid inimesi.

BBC Pärsia korrespondent Kasra Naji sõnul on kõikide aktsioonide üks ühine näitaja meeleavaldajate soov vabaneda teokraatlikust režiimist.

USA president Donald Trump hoiatas reede õhtul, et maailm jälgib seda, millise vastuse otsustab Teheran valitsusevastastele meeleavaldustele anda. USA mõistis hukka rahumeelesete meeleavaldajate kinnipidamise ja kutsus kõiki riike üles „iraanlasi nende nõudmistes“ toetama.