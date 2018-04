Iraani president Trumpi kohta: kuidas saab üks tornide ehitaja teha otsuseid rahvusvahelistes asjades?

Iraani president Hassan Rouhani nimetas USA riigipead Donald Trumpi oskustööliseks, kellel puuduvad oskused keerulise rahvusvahelise kokkuleppega tegelda, viidates Iraani tuumaleppele.

„Nad ütlevad, et koos ühe Euroopa riigi teatud juhiga tahame me teha otsuse seitsmepoolse kokkuleppe kohta,” ütles Rouhani riiklikus televisioonis üle kantud kõnes, vahendab Reuters.

„Milleks? Millise õigusega?” lisas Rouhani.

Erilise põlgusega rääkis Rouhani USA presidendist, kes on nimetanud Iraani tuumakokkulepet üheks halvimaks tehinguks, mis on kunagi sõlmitud, ning on ähvardanud taastada järgmisel kuul USA sanktsioonid, kui suuri puudusi ei kõrvaldata.

„Sul pole mingit tausta poliitikas. Sul pole mingit tausta õigusteaduses. Sul pole mingit tausta rahvusvaheliste lepingute alal,” ütles Rouhani. „Kuidas saab üks oskustööline, kaupmees, ehitaja, tornide ehitaja teha otsuseid rahvusvahelistes asjades?”