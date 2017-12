Iraani linnade tänavatel avaldatakse valitsuse vastu meelt, USA lubas Teherani vastust jälgida

Iraani suurlinnade tänavatel avaldas reedel juba teist päeva meelt mitutuhat inimest, trotsides võimude ähvardusi, et ebasobivate aktsioonidega tegeletakse karmilt.

Aktsioonid said alguse neljapäeval rahvaarvu poolest suuruselt teisest Iraani linnast Mashhadist, kus avaldati meelt hinnatõusu ning president Hassan Rouhani ja tema valitsuse vastu, vahendab uudistekanal BBC.

Iraani asepresident Eshaq Jahangiri avaldas reedel kahtlust, et meeleavaldajatel on soov majandusprobleemidele tähelepanu juhtida. „Osa sündmustest on toimunud majandusprobleemide ettekäändel, kuid jääb mulje, et nende taga on midagi muud,“ ütles ta.

Ametnike sõnul oli meeleavaldustel märgata „kontrrevolutsioonilisi elemente“, ja eri loosungite karjumise tõttu on vahi alla võetud juba kümneid inimesi.

Juba päev hiljem teatati protestiaktsioonide toimumisest ka teistest linnadest nagu Kermanshahi, Rashti, Isfahani ja Qomi. Mashhadi linnatänavatel tekkis teadete kohaselt vastasseis protestijate ja politseinike vahel ning kasutati veekahurit.

Teherani tänavatel oli märgata suurte politseijõudude kogunemisest, ja kohalik kindralkuberner hoiatas valitsusvastaste miitingute eest, öeldes, et potentsiaalselt probleemsete kogunemistega tegeletakse karmilt.

Täna avaldasid tuhanded inimesed aga meelt ka valitsuse toetuseks, tehes seda võimude üleskutsel,

nagu 2009. aastal, mil avaldati meelt marukonservatiivse president Mahmoud Ahmadinejadi toetuseks tema vastaste aktsioonide ajal.

USA president Donald Trump hoiatas reede õhtul, et maailm jälgib seda, millise vastuse otsustab Teheran valitsusevastastele meeleavaldustele anda. USA mõistis hukka rahumeelesete meeleavaldajate kinnipidamise ja kutsus kõiki riike üles „Iraani inimesi nende nõudmistes“ toetama.