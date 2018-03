Iraani lennuõnnetuses hukkusid Türgi ärimagnaadi pärijanna tüdrukuteõhtult naasnud naised

Iraanis hukkus eralennuki allakukkumise tagajärjel 11 naist, kes olid tagasiteel tuntud Türgi ärimehe tütre abiellumiseelselt tüdrukuteõhtult, teatasid võimud ja meedia täna.

Bombardier Challenger 604, mille pardal olid Mina Başaran ja tema seitse sõbrannat, lendas tagasi Araabia Ühendemiraatidest, kui kukkus eile Iraanis alla. Pardal oli ka kolmest naisest koosnenud meeskond, vahendab AFP.

Iraani tsiviillennundusorganisatsioon teatas, et lennuk kukkus alla kohaliku aja järgi kell 18.09 pärast seda, kui piloot oli palunud luba tehnilise probleemi tõttu laskuda.

Lennuk kukkus alla Zargose mägedes umbes 400 kilomeetrit Teheranist lõunas.

Iraani lennundusagentuuri teatel olid kaheksast reisijast kuus Türgi ja kaks Hispaania kodanikud.

Iraani uudisteagentuur ISNA teatas, et kõigi 11 pardal viibinu surnukehad on leitud. Kõigi hukkunute isikud on tuvastatud, välja arvatud kahe, kes olid rängalt põlenud.

Türgi meedia teatel veetis ärimees Hüseyin Başarani 28-aastane tütar Mina Başaran koos sõpradega mitu päeva Araabia Ühendemiraatides, pidutsedes enne oma järgmisel kuul aset leidma pidanud pulmi.

Loe veel

Kaks naispilooti olid teadete kohaselt Beril Gerbes ja Melike Kuvvet, kes oli üks esimesi naispiloote Türgi relvajõududes.