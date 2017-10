Iraani kõrgeim juht: ma ei taha raisata aega Trumpi lärmamisele ja valedele

Iraani kõrgeim juht, ajatolla Ali Khamenei mõistis täna hukka USA presidendi Donald Trumpi „lärmamise ja valed“ ning lubas, et Teheran jääb oma tuumalepinguga võetud kohustustele kindlaks, kuni USA leppest ei tagane.

„Ma ei taha raisata oma aega jõhkra USA presidendi lärmamisele ja valedele vastamisega,“ ütles Khamenei Teheranis peetud kõnes tudengitele, mis avaldati tema Telegrami kanalis, vahendab AFP.

See oli Khamenei vastus Trumpi sõjakale kõnele eelmisel reedel, milles Trump nõudis karmimaid sanktsioone Iraani „destabiliseeriva tegevuse“ piiramiseks Lähis-Idas.

„Nad on vihased, et Iraani Islamivabariik on täna rikkunud nende plaanid Liibanonis, Süürias ja Iraagis,“ ütles Khamenei. „Olgu igaühele kinnitatud, et ka sel korral saab Ameerika Iraani rahvalt kõrvakiilu ja lüüa.“

Khamenei sõnul ei peaks Trumpi avalik isik maailma lollitama.

„USA president näitab üles lollust, aga see ei peaks panema meid Ameerika üleastumisi eirama,“ ütles Khamenei.

Khamenei ütles, et Teheran jääb 2015. aasta tuumakokkuleppele kindlaks nii kaua, kuni teised allkirjastanud seda austavad, kuid rebib selle lõhki, kui USA leppest taganeb.