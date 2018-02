Iraani kohal kukkus alla reisilennuk enam kui 60 inimesega pardal

Aseman Airlines-i lennuk kukkus alla mägisel alal umbes 90 minutit pärast õhkutõusu, olles teel pealinnast Teheranist 100 000 elanikuga Yasuj linna, vahendab uudistekanal BBC.

Teadaolevalt oli lennuki pardal 60 inimest, sh üks laps ja viis meeskonnaliiget.

Turbopropellerreisilennuk ATR 72 kadus radaritelt kohaliku aja järgi kell 5 hommikul. Tunnistajate sõnul paistis eemalt, et lennuk üritas vahetult enne allakukkumist teha hädamaandumist karjamaal Kesk-Iraanis Isfahani provintsis Semiromi linna lähedal, sajakonna kilomeetri kaugusel sihtkohast Yasujist.

#BREAKING: An Aseman Airlines flight carrying dozens of passengers from Tehran to Yasuj has disappeared from radar. #Iran (📷 Google Maps) pic.twitter.com/vcHkIXGRxW

— Rudaw English (@RudawEnglish) February 18, 2018