Iraani kohal kukkus alla reisilennuk enam kui 60 inimesega pardal

Iraani keskosas kukkus alla reisilennuk vähemalt 60 inimesega pardal.

Aseman Airlinesi lennuk kukkus alla mägisel alal kõigest 20 minutit pärast õhkutõusu, olles teel pealinnast Teheranist 100 000 elanikuga Yasuj linna, vahendab uudistekanal BBC.

Ajakirjanduse teatel võis lennuki pardal olla 60, aga ka kuni 100 inimest.

Turbopropellerreisilennuk ATR 72 kadus radaritelt kohaliku aja järgi kell 5 hommikul. Tunnistajate sõnul paistis eemalt, et lennuk üritas vahetult enne allakukkumist teha hädamaandumist karjamaal Kesk-Iraanis Isfahani provintsis Semiromi linna lähedal.

Ametivõimud üritavad pääseda õnnetuspaigale ellujäänuid otsima, kuid selle kauguse tõttu on neil raskusi sinna jõudmisega. Teadaolevalt ei ole kiirabi üleüldse võimalik otse kohapeale saata, sest ala on nii mägine, et seda on võimatu sõidukiga läbida.

