Iraani ajatolla Khamenei: mõned USA ametnikud on esmaklassilised idioodid

„Mõned USA ametnikud teesklevad, et on hullud. Loomulikult ei nõustu ma sellega, aga nad on esmaklassilised idioodid,” ütles Khamenei Teheranis peetud kõnes, mida tsiteeriti Twitteris, vahendab AFP.

Khamanei viitas USA ametnikele, kes on ennustanud, et Iraanis toimub 2018. aasta lõpuks režiimimuutus.

„Mõni aeg tagasi ütles üks USA poliitik terroristide ja kõrilõikajate kogunemisel, et loodab tähistada jõule Teheranis,” lausus Khamenei. „Jõulud olid mõned päevad tagasi. Niimoodi töötavad USA kalkulatsioonid.”

Pole selge, millisele USA ametnikule Khamenei viitas, aga režiimimuutusest on rääkinud ja seda ennustanud president Donald Trumpi administratsiooni liikmed, näiteks riikliku julgeoleku nõunik John Bolton.