Iraan teatas, et võib taasalustada uraani rikastamist viie päeva jooksul, kui USA tuumaleppe tühistab

Iraan võib taasalustada uraani kõrgetasemelist rikastamist viie päeva jooksul, kui USA tuumakokkuleppe tühistab, teatas Iraani aatomienergiaorganisatsiooni juht Ali Akbar Salehi teisipäeval.

„Kui me teeme otsuse, võime me kõige rohkem viie päevaga alustada 20-protsendilist rikastamist Fordos (tuumajaam – toim),“ ütles Salehi intervjuus riiklikule ringhäälingule IRIB, vahendab AFP.

„Loomulikult ei meeldiks meile, et selline asi juhtub, sest me oleme teinud palju jõupingutusi, et JCPOA (tuumakokkulepe – toim) saavutada,“ lisas Salehi. „Meie suurim prioriteet on JCPOA säilitamine, aga muidugi mitte iga hinna eest.“

USA president Donald Trump on korduvalt ähvardanud tuumakokkuleppe tühistada ning see on sattunud kasvava surve alla pärast Iraani raketikatsetusi ja uute sanktsioonide kehtestamist Washingtoni poolt, misjärel on mõlemad pooled süüdistanud teineteist kokkuleppe vaimu rikkumises.

Kokkuleppe järgi on Iraanil lubatud uraani rikastamine 3,5 protsendi tasemeni, mis on sobilik tuumareaktorites kasutamiseks.

20 protsendini rikastatud uraani saab aga kasutada tuumameditsiinis, kuid, mis on tähtsam, ei nõua enam palju vaeva 90-protsendise taseme saavutamiseks, mis on vajalik tuumapommi valmistamiseks.