Iraan saadab esmakordselt oma sõjalaevastiku Atlandi ookeanile

Teadaolevalt alustab merevägi oma ajaloolist missiooni 2019. aasta algul, mil Atlandi ookeanile suundub ka kaks Iraani laevastiku üht suurimat laeva: uhiuus Sahandi nimeline fregatt ja hiiglaslik, 33 000 tonni kaaluv kütuselaev nimega Kharg, vahendab uudistekanal CBS.

Alates eelmisest aastast kasutusel oleval Sahandil on uudisteagentuuri Reuters teatel maandumisplats helikopteritele ning alus on varustatud lennuki- ja laevadevastaste relvade, pind-õhk tüüpi rakettide ja elektroonilise sõjapidamise vahenditega.

Iraani kontradmiral Touraj Hassani-Moghadam ütles reedel uudisteagentuurile IRNA, et missiooni alustatakse uue aasta alguses ja see peaks lõppema viie kuu jooksul, mil flotill suundub üle Atlandi ookeani mõnda sõbralikku Ladina-Ameerika riiki. Tõenäoliselt on selleks Kuuba või Venezuela, sest seal on neil võimalik probleemideta silduda.

Iraani relvajõudude jaoks tähendaks see USA maismaale ja territoriaalvetele lähemale jõudmist kui iial varem alates 1979. aasta islamirevolutsioonist, mis tõi sinna praeguse riigikorra.

Iraani merevägi näeb juba pikemat aega sellist missiooni kui üht oma olulisemat eesmärki, ütles mereväe ülem-admiral Hossein Khanzadi alles mullu sügisel uudisteagentuurile Fars.