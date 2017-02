Iraan lubas ohu korral „möirgavate rakettidega“ vastata

Eliitvägede kaardiväe brigaadikindral Amir Ali Hajizadeh märkis, et riik ei kavatse leppida alandavate sanktsioonide ega ähvardustega. "Iraan kasutab oma rakette, kui tema julgeolek on ohus," hoiatas ta. "Kui näeme oma vaenlaste kasvõi väiksematki vääratust, hakkavad möirgavad raketid nende peade kohal langema."

Erakorralistel õppustel kasutatakse eri tüüpi kohalikke radari- ja raketisüsteeme, juhtimis- ja kontrollkeskusi ja kübersõjassüsteeme, vahendab Iraani meediat uudisteagentuur Reuters.

Iran is playing with fire - they don't appreciate how "kind" President Obama was to them. Not me!