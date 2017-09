Iraan kehtestas referendumi eel Iraagi Kurdistanile õhuembargo

Iraan peatas lennud Iraagi Kurdistani lennujaamadesse vastusena autonoomse piirkonna püüdlustele iseseisvuda.

"Iraagi valitsuse palvel peatas Iraan lennud Iraagi Kurdistani aladel asuvatesse lennujaamadesse," vahendab Iraani julgeolekunõukogu pressiesindaja Keyvan Khosravi sõnu uudisteagentuur Reuters.

Ühtlasi sulgeb Iraan oma õhuruumi ka Iraagi Kurdistanist saabuvatele lendudele, lisas Khosravi.

Õhuembargo on esimene konkreetne vastumeede homme toimuvale kurdide iseseisvushääletusele, mis on vastumeelt Iraagi võimsatele naaberiikidele Iraanile ja Türgile, kes kardavad, et Iraagi kurdide iseseisvumine annab lisahoogu ka nende riikides elavate kurdide püüdlustele nõuda suveräänsust.

Iraagi ülemkohus andis nädala algul korralduse referendum edasi lükata, kuni selle seaduslikkusele on antud õiguslik hinnang. Iraagi peaminister Haidar al-Abadi hoiatas, et kurdid mängivad tulega.

Ka Türgi peaminister Binali Yıldırım lubas laupäeval, et ei jäta Iraagi kurdide iseseisvuspüüdlustele vastamata. „Türgi sammudel vastusena sellele referendumile on diplomaatiline, poliitiline, majanduslik ja julgeolekualane mõõde,“ ütles ta.

Kurdi regiooni juht Massoud Barzani on aga lubanud end ähvardustest mitte mõjutada lasta.

Kui hääletus homme toimub, pole selle tulemuses erilist kahtlust. Küsitluste põhjal toetab enamik elanikke iseseisvust ja pealegi on nii valijaregistrid kui ka häältelugemine kurdide omavalitsuse kontrolli all.

Iseseisvusdeklaratsiooni ei ole siiski kohe oodata. Valitsusjuht Barzani rõhutas, et hääletusega uue riigi piire veel paika ei panda. Tema sõnul tuleks see otsustada kurdide ja Iraagi vahelise kokkuleppega.