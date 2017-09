Iraan katsetas uut keskmaaraketti Trumpi survest hoolimata

Iraan teatas täna uue keskmaaraketi edukast katsetamisest vastusena Ameerika Ühendriikide president Donald Trumpi kriitikale riikidevahelise tuumaleppe suunal.

2000-kilomeetrise lennuraadiusega Khoramshahr raketi starti oli võimalik jälgida riigitelevisiooni eetrist, vahendab BBC uudisteportaal.

Uhiuut raketti näidati avalikkusele esmakordselt reedel pealinnas Teheranis toimunud sõjaväeparaadil. Teadaolevalt on rakett võimeline korraga kandma mitut lõhkepead.

Aparaadi katsetamise asukoht ja kuupäev jäeti mainimata.

USA president Trump ütles teisipäeval oma esimeses kõnes ÜRO peaassambleel, et ekspresident Barack Obama ametiajal sõlmitud tuumalepe Iraaniga on USA jaoks häbiplekk, ja tõdes, et olukord ei pruugi nii jääda.

Juba kolmapäeval teatas ta, et on jõudnud otsusele, kas viia USA Iraani tuumaleppest välja või mitte, kuid ei avalikusta seda veel.

Iraani president Hassan Rouhani vastas Trumpile oma kõnes peaassambleel, öeldes, et Iraan ei lase ennast ähvardustel hirmutada. „Ma kuulutan teie ees, et Iraan ei ole esimene riik, kes lepet rikub,“ ütles Rouhani.

Tema sõnul hävitab USA administratsioon enda usaldusväärsust ja õõnestab rahvusvahelist usaldust.

Raketiprogramm eraldi

USA kehtestas juulis uued sanktsioonid Iraani ballistilise raketiprogrammi vastu. Meetmeid rakendati Iraani raketiprogrammis kesksel kohal oleva Shahid Hemmat Industrial Groupi (SHIG) kuue firma vastu.

„Antud sanktsioonid on suunatud Iraani ballistilise raketi programmiga seotud kesksete tegijate vastu ja rõhutavad sügavat muret Iraani jätkuva ballistiliste rakettide arendamise ja katsetamise suhtes,“ ütles USA rahandusminister Steven Mnuchin.

USA peab Iraani raketiprogrammi arendamist provokatiivseks. Tuumalepe seda küsimust ei puuduta.