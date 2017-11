Iraan hoiatas Euroopat: me võime oma rakettide ulatust suurendada

Iraani revolutsioonilise kaardiväe asejuht Hossein Salami hoiatas, et šiiitlik riik võib oma rakettide ulatust suurendada.

Kindral Hossein Salami ütles uudisteagentuurile Fars, et „kui me hoiame oma rakettide raadiuse kuni 2000 kilomeetrini, ei ole selle põhjuseks tehnoloogia puudumine“. „Me järgime strateegilist doktiirini.“

„Antud hetkeni oleme tundnud, et Euroopa ei kujuta meile ohtu, nii et me ei ole suurendanud oma rakettide ulatust. Kui aga Euroopa soovib ohtu kujutada, suurendame rakettide valikut,“ ütles ta.

Ei ole teada, kas Hosseini reageeris konkreetsele Euroopa meetmele või kõnele, kuid Prantsusmaa on varem kutsunud üles pidama Iraaniga rangeid läbirääkimisi selle ballistiliste rakettide programmi üle, märgib uudistekanal BBC.

Iraan on korduvalt lubanud, et programmi eesmärk on end kaitsta, kuid USA väitel rikub islamivabariik rahvusvahelist õigust, kuna mõned selle rakettidest võivad ühel päeval kanda tuumarelvi, mida Teheran eitab.