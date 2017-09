Iraan eeldab, et USA loobub tuumaleppest

Iraani välisminister Mohammad Javad Zarif ütles usutluses ajalehele Financial Times, et usutavasti loobub USA rahvusvahelisest tuumaleppest Iraaniga.

Ta avaldas siiski lootust, et eurooplased hoiavad tuumalepet elus, nagu nad on seni ka lubanud, vahendab uudistekanal BBC.

Zarifi sõnul ei järgi Iraan leppe kadumisel enam piiranguid uraani rikastamisele, tsetrifuugide arvule ja plutooniumi tootmisele, kuigi kasutaks tuumatehnoloogiat ainult „rahumeelsetel eesmärkidel“.

„Me kas järgime lepet või lükkame selle kõrvale,“ ütles välisminister ajalehele Financial Times. „Ma eeldan ja arvan, et Trump ei kinnita lepet ja laseb Kongressil selle üle otsustada.“

USA president Donald Trump ütles eelmisel nädalal oma esimeses kõnes ÜRO peaassambleel, et ekspresident Barack Obama ametiajal sõlmitud tuumalepe Iraaniga on USA jaoks häbiplekk, ja tõdes, et olukord ei pruugi nii jääda.

Juba kolmapäeval teatas ta, et on jõudnud otsusele, kas viia USA Iraani tuumaleppest välja või mitte, kuid ei avalikusta seda veel.

Iraani president Hassan Rouhani vastas Trumpile oma kõnes peaassambleel, öeldes, et Iraan ei lase ennast ähvardustel hirmutada. „Ma kuulutan teie ees, et Iraan ei ole esimene riik, kes lepet rikub,“ ütles Rouhani.

Tema sõnul hävitab USA administratsioon enda usaldusväärsust ja õõnestab rahvusvahelist usaldust.