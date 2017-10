Iraan ähvardas USA sõjaväelasi raketirünnakutega

Iraan hoiatas pühapäeval, et USA piirkondlikud sõjaväebaasid on ohus, kui riik kavatseb liigitada selle revolutsioonilise kaardiväekorpuse terrorirühmituste alla ja lüüa Teherani karmimate sanktsioonidega.

Hoiatus tuli pärast seda, kui Valge Maja teatas reedel, et president Donald Trump annab teada USA vastuse Iraani raketikatsetustele, „terrorismi“ toetamisele ja küberoperatsioonidele osana administratsiooni uuest Iraani strateegiast, vahendab uudisteagentuur Reuters.

„Nagu me varem teada andsime, kui USA on uued sanktsioonid vastu võtnud, peab see viima oma baasid minema meie rakettide 2000-kilomeetrisest raadiusest,“ ütles riigimeedia vahendusel kaardiväekorpuse ülem Mohammad Ali Jafari.

Jafari sõnul võtaks täiendavad sanktsioonid võimaluse tulevaseks dialoogiks USA-ga.

Ta hoiatas: „Kui teated Ameerika Ühendriikide valitsuse rumaluse kohta vastavad tõele ja see kaalub revolutsioonilise kaardiväekorpuse terrorirühmituseks nimetamist, tuleb meil käsitleda ameeriklaste sõjaväge nagu Islamiriigi oma üle kogu maailma, ennekõike Lähis-Idas.“