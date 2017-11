Iraak alustas operatsiooni viimaste Islamiriigi võitlejate läänekõrbest väljaajamiseks

Iraagi väed teatasid täna suuroperatsiooni algusest Islamiriigi järelejäänud võitlejate väljaajamiseks riigi lääneosa kõrbest vastu Süüria piiri.

Hõredalt asustatud kõrbealad Tigrise ja Eufrati jõgede vahel on džihadistide viimane pelgupaik Iraagis pärast seda, kui nad on välja aetud orgudest ja linnadest, vahendab AFP.

„Iraagi armee, föderaalpolitsei ja Hashed al-Shaabi (rahvamobilisatsiooni üksused) alustasid täna hommikul Salaheddini, Nineveh’ ja Anbari provintse hõlmava Al-Jazeera piirkonna puhastamist,” teatas Iraagi ühendatud operatsioonide väejuhatuse ülem, kindral Abdelamir Yarallah.

Regiooni kuivad orud, oaasid ja stepid moodustavad neli protsenti Iraagi territooriumist, ütles eelmisel nädalal Iraagi Islamiriigi-ekspert Hisham al-Hashemi.

Iraagi lähedane liitlane Iraan on juba Islamiriigi üle võidu välja kuulutanud, kuid Iraagi peaminister Haider al-Abadi ütles teisipäeval, et ta ei järgi Iraani eeskuju, kuni kõrb on puhastatud.

„Pärast seda, kui operatsioon on lõppenud, teatame me Daeshi lõplikust lüüasaamisest Iraagis,” ütles Abadi.

Naaberriigis Süürias viivad valitsusmeelsed jõud ja USA toetatud kurdide juhitud jõud läbi sarnaseid operatsioone piirkonna puhastamiseks Islamiriigi võitlejatest Eufrati orust põhjas.