Iraagis vabastati järjekordne provints ISISe võimu alt, jäänud on vaid viimane kants

Iraagi peaminister Haider al-Abadi kuulutas võidu ISISe üle Tal Afari linnas ning terves Ninevehi provintsis, vahendab Aljazeera.

„Tal Afar on vabastatud“, teatas Abadi avalduses kolmapäeval, „me nägime Islamiriigi võitlejaid: kusiganes te olete, me tuleme teile järele ning teil pole muud võimalust, kui anda alla või surra,“.

Tal Afari vabastamine algas 20. augustil. Tal Afar ning seda ümbritsev alal olid viimased kohad, kus võimu hoidis ISIS, pärast seda kui liitlasväed vabastasid Mosuli, riigi suuruselt teise linna.

Ninevehi provintsis asub Mosuli linn, mis vabastati Islamiriigi käest juuli lõpus. Selle võiduga on ISISe riismed Põhja-Iraagist välja aetud, kinni võetud või tapetud. Liitlasväed jätkavad vabastamist Hawija provintsis, mis on Iraagi viimane ala, kus ISIS võimul on.

Tal Afari lahingud olid Reutersi vahendusel kordades hullemad kui Mosuli vabastamine. Iraagi väed kasvatasid õhulöökide arvu ISISe positsioonidele ning tõid juurde lisavägesid, et Tal Afar oma võimu alla tagasi saada.

Tal Afar asub Mosulist 70 kilomeetrit läänes ning 150 kilomeetri kaugusel Süüria piirist. Ta asub tähtsal teel, mida mööda on ISIS varustanud oma väeosasid Iraagis. Enne ISISe kätte langemist 2014. aastal elas linnas ligi 200 000 inimest.

Iraagi väed arvavad, et 10 000 tsiviilelanikku on veel linnas, kellele on tagatud turvaline väljapääs.