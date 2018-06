Iraagi valimissedelite ladu põles paar päeva enne häälte ülelugemist maha

Iraagi maikuiste valimiste vaidlustatud tulemused muutusid veelgi kahtlasemaks, kui pühapäeval süttis üks ladudest, kus hääletussedeleid hoiti.

Eelmisel nädalal otsustas Iraagi parlament, et võltsimiskahtlused on piisavalt suured, et nõuda häälte ülelugemist. Siseministeeriumi teatel puudutas põleng ühte neljast laohoonest, kus hääli hoiti. Hiljem väitis siseminister Qasim al-Araji, et ükski valimiskast tulekahjus kannatada ei saanud.

Peaminister Haider al-Abadi nimetas tulekahju rünnakuks Iraagi demokraatia vastu. Parlamendi spiiker Salim al-Jabouri ütles, et tulekahju tõendab, et valimised tuleb uuesti korraldada.

12. mai valimised võitis ametliku tulemuse järgi šiiidi vaimuliku Moqtada al-Sadri blokk. Iraani-sõbralik valimisliit Fatah jäi teiseks, al-Abadi nimekiri alles kolmandaks. Kui eelmisel korral oli valimisaktiivsus 62%, siis nüüd ainult 45%. Teated valimisvõltsingutest levisid kohe pärast hääletust. Teisipäeval teatas al-Abadi, et valitsuse uurimine leidis tõendeid rasketest rikkumistest ja süüdistas neis valimiskomisjoni. Kolmapäeval otsustas parlament, et hääled tuleb üle lugeda.