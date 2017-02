Iraagi väed ründasid Mosuli lennuvälja ja sõjaväebaasi

USA toetatud Iraagi julgeolekujõud ründasid neljapäeval Islamiriigi valduses olevat Mosuli lennuvälja ja selle lähedast sõjaväebaasi, teatas riigitelevisioon.

Terrorismivastase teenistuse väed ja siseministeeriumi kiirreageerimisüksused saabusid lennuväljale ja lähedal asuvale Ghozlani sõjaväekompleksi neljapäeva varastel tundidel, teatas terrorismivastase teenistuse esindaja Sabah al-Numan Reutersi vahendusel.

„Meie jõud alustasid täna hommikul vara suuroperatsiooni Mosuli lennuvälja ja Ghozlani baasi ründamiseks, et Daeshi (Islamiriigi) terroristid välja ajada. Me võime kinnitada, et Mosuli lennuväli on sõjaliselt langenud ning selle täielik kontrollimine on lühikese aja küsimus,“ ütles Numan.

Pärast Islamiriigi väljaajamist Mosuli idaosast eelmisel kuul on Iraagi väed püüdnud hõivata lennuvälja ja kasutada seda pealetungi alustamiseks linna lääneosa vastu.

Islamiriigi võitlejad hõivasid lennuvälja ja sõjaväekompleksi 2014. aasta juunis.

Mosuli kaotamine võib tähendada Islamiriigi isehakanud kalifaadi lõppu Iraagi poolel.