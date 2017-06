Iraagi väed lõid Mosulis tagasi Islamiriigi vasturünnakud

Foto: ERIK DE CASTRO, REUTERS

Islamiriigi võitlejad on Iraagi vägede kasvava surve all korraldanud Mosulis vastupealetunge. Islamiriik koondas mitmesse kohta linnas suure hulga enesetapjatest pommikandjaid, kuid Iraagi väed võtsid need piirkonnad kiiresti tagasi oma kontrolli alla.