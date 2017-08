Iraagi väed alustasid ühe viimase Islamiriigi käes oleva linna vabastamist

Iraagi maaväed alustasid sel nädalavahetusel operatsiooni, et võtta terroriorganisatsioonilt Islamiriik tagasi üks viimaseid selle kontrolli olevaid linnu Tel Afar.

Armee alustas pealetungi Tel Afarile pärast Mosuli linna tagasivõtmist, mis asub sellest 55 kilomeetri kaugusel idas, vahendab uudistekanal BBC.

Operatsioon alustamisest teatas riigitelevisiooni vahendusel peaminister Haider al-Abadi, öeldes, et džhiadistidel on valida, kas alistuda või surra.

Iraagi õhuväed on Tel Afari pommitanud juba mitu päeva, et vaenlast maavägede pealetungi eel nõrgestada. Valitsusvägede lennukid heitsid

linnale ühtlasi lendlehti, millel teatati, et lahing algab õige pea ja võit on käegakatsutav.

Väed usuvad, et linnas on endiselt 1500-2000 Islamiriigi võitlejat ja nende perekonnad. Tsiviilisikuid arvatakse linnas olevat vähe.

Iraagi komandör Najm al-Jabouri avaldas arvamust, et džihadistid on kurnatud ja kõlbeliselt laostunud ega avalda suurt vastupanu nagu Mosuli linna kaitsmisel, mille vabastamine võttis valitsusvägedel peaaegu terve aasta.

Tel Afar on šiiaenamusega linn, mis langes Islamiriigi kätte 2014. aastal. Linn ühendab Mosulit Süüria piirialadega, võimaldades rühmitusel seda kasutada ühe olulisema tarnelülina oma võitlejate varustamisel.