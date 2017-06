Iraagi väed alustasid Mosuli vanalinna tagasivõtmist Islamiriigilt

Iraagi valitsusväed teatasid täna pealetungist Mosuli vanalinnale, mis on viimane terroriorganisatsiooni Islamiriik käes olev linnajagu.

Eriväed lähenevad piirkonnale lääne- ja föderaalpolitsei lõunarindelt, vahendab uudistekanal BBC. ÜROle teadaolevalt on tihedalt asustatud vanalinnas lõksus enam kui 100 000 inimest. Neil on palutud võimalusel piirkonnast lahkuda.

Kahel viimasel nädalal jättis Mosuli lääneosas ÜRO teatel elu 230 tsiviilisikut. Inimesed on hukkunud nii õhu- kui raketirünnakute tagajärjel, aga ka Islamiriigi snaiprite kuuli läbi. Terroriorganisatsioon keeldub nimelt lubamast inimestel piirkonnast elusalt lahkuda.

Iraagi väed on tunnistanud BBC-le, et nad ei tea, kui palju Islamiriigi mässulisi vanalinnas on.

Armee alustas pealetungi Mosuli lääneosale juba kevadel eesmärgiga viia lõpule operatsioon linna vabastamiseks terroristide käest. Mosuli idaosa vallutamiseks kulus Iraagi vägedel ja eriüksustel üle kahe kuu. Etniliselt kireva Ida-Mosuli kõrval on linna lääneosa aga oluliselt ühtsem ning ka toetus džihadistidele on seal suurem.